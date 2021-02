Vaccino, i ritardi: 'Mia madre ha 90 anni, sta nella Rsa ma ancora niente dose' (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Mia mamma ha 90 anni, è ospite di una residenza per anziani, isolata da mesi, e sta ancora aspettando il Vaccino'. A parlare è Manuela Lepre, cittadina romana preoccupata per un'attesa che sembra ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Mia mamma ha 90, è ospite di una residenza per anziani, isolata da mesi, e staaspettando il'. A parlare è Manuela Lepre, cittadina romana preoccupata per un'attesa che sembra ...

