Una new entry criminale ne La Regina del Sud 5, arriva Pasha Lychnikoff (Di martedì 2 febbraio 2021) La Regina del Sud 5 è attualmente in produzione e dovrebbe debuttare su USA Network questa primavera (successivamente, dopo qualche mese, ache in Italia su Netflix): tra le novità della stagione c'è l'ingresso nel cast dell'attore americano di origini russe Pasha Lychnikoff, che interpreterà il personaggio di Kostya. Ad annunciarlo è Deadline, che descrive anche i tratti principali del nuovo personaggio de La Regina del Sud 5: uomo dal portamento militare, Kostya trasuda potenza e sicurezza. Malvagio, calcolatore ed estremamente pericoloso, è un uomo che osserva l'ambiente circostante con gelida intensità. Descritto come un "oligarca della malavita e un criminale di guerra, un nemico dello stato" per aver trafficato miliardi durante la Guerra Fredda, è nella lista dei ricercati dalla CIA. Tuttavia, ...

