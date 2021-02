Tuttosport: De Laurentiis vorrebbe Benitez come direttore tecnico (Di martedì 2 febbraio 2021) Tuttosport parla dell’idea di De Laurentiis di affidare a Benitez un incarico che comprenda anche le operazioni di mercato. Una sorta di manager con funzioni di direttore tecnico. Anche se Giuntoli ha ancora un contratto con il Napoli per tre anni e mezzo. Il quotidiano sportivo scrive: “Del contratto con Gattuso si riparlerà a fine stagione, anche se la crisi costringerà pure il Napoli a rivedere le spese. Forse sarà per questa ragione che l’idea del presidente sarebbe di creare in futuro una squadra giovane, guidata da un tecnico emergente, magari Italiano (dopo il match con lo Spezia era andato a fargli i complimenti nello spogliatoio) ed affidare le operazioni di mercato a Benitez nei panni di manager con funzioni di direttore ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021)parla dell’idea di Dedi affidare aun incarico che comprenda anche le operazioni di mercato. Una sorta di manager con funzioni di. Anche se Giuntoli ha ancora un contratto con il Napoli per tre anni e mezzo. Il quotidiano sportivo scrive: “Del contratto con Gattuso si riparlerà a fine stagione, anche se la crisi costringerà pure il Napoli a rivedere le spese. Forse sarà per questa ragione che l’idea del presidente sarebbe di creare in futuro una squadra giovane, guidata da unemergente, magari Italiano (dopo il match con lo Spezia era andato a fargli i complimenti nello spogliatoio) ed affidare le operazioni di mercato anei panni di manager con funzioni di...

