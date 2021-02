Trattativa arenata, per ora sul Conte ter la fumata è nera (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Nessun passo avanti per il 'Conte ter'. Nelle ultime ore la Trattativa si è arenata, tra veti dei partiti e divergenze sul programma. Renzi con i suoi è sempre più pessimista, secondo quanto spiegano fonti parlamentari di Iv. "Ormai non c'è più niente da fare", il 'refrain' dei big ai quali Renzi ha sottolineato che non c'è discontinuità nei piani di M5s e Pd. Continuano a parlare di ministri ma sulle cose da fare dicono sempre le stesse cose, lo sfogo del senatore di Rignano. Persino il semplice verbale sulla fine dei lavori del tavolo sul programma non incassa il via libera dei renziani. Secondo 'boatos' di Montecitorio i dem avrebbero garantito ad Iv due ministeri di peso, con Orlando vicepremier. Ma i pentastellati avrebbero fatto muro su alcuni nomi. E soprattutto sui temi sul tavolo. È vero che c'è impasse sulle questioni ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Nessun passo avanti per il 'ter'. Nelle ultime ore lasi è, tra veti dei partiti e divergenze sul programma. Renzi con i suoi è sempre più pessimista, secondo quanto spiegano fonti parlamentari di Iv. "Ormai non c'è più niente da fare", il 'refrain' dei big ai quali Renzi ha sottolineato che non c'è discontinuità nei piani di M5s e Pd. Continuano a parlare di ministri ma sulle cose da fare dicono sempre le stesse cose, lo sfogo del senatore di Rignano. Persino il semplice verbale sulla fine dei lavori del tavolo sul programma non incassa il via libera dei renziani. Secondo 'boatos' di Montecitorio i dem avrebbero garantito ad Iv due ministeri di peso, con Orlando vicepremier. Ma i pentastellati avrebbero fatto muro su alcuni nomi. E soprattutto sui temi sul tavolo. È vero che c'è impasse sulle questioni ...

fisco24_info : Trattativa arenata, per ora sul Conte ter la fumata è nera: AGI - Nessun passo avanti per il 'Conte ter'. Nelle ult… - Majden3 : RT @bepperoca: La trattativa si è arenata sulla giustizia. Renzi chiede l'immunità giudiziaria a vita per tutta la dinastia Renzi. #italiam… - Gauro5 : Consultazioni: trattativa arenata. Fico lascia il tavolo della maggioranza - leomezzi3 : @mirkotursi hanno capito che la trattativa si è arenata e per uscirne meglio fanno finta di aver cercato di dettare… - GironeVigoso : Niente Accordo! La trattativa sulla Crisi di Governo creata da Renzi è ARENATA sulle sue richieste: le Nomine, le P… -