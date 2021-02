Tragedia nel leccese: Sonia uccisa in strada dall’ex, aveva 29 anni (Di martedì 2 febbraio 2021) Tragedia nel leccese, Sonia uccisa dall’ex mentre era con l’attuale compagno: aveva 29 anni, ecco i dettagli della terribile vicenda. Tragedia nel leccese, Sonia uccisa dall’ex a 29 anni: con lei c’era l’atuale fidanzato, i dettagli della vicenda sono agghiaccianti (Fonte foto: Facebook)Tragedia in provincia di Lecce, precisamente a Specchia Gallone, piccola frazione di Minervino, dove una donna di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata barbaramente uccisa mentre passeggiava in strada con il suo compagno. A sferrarle le coltellate fatali sarebbe stato il suo ex, un uomo di 39 ... Leggi su altranotizia (Di martedì 2 febbraio 2021)nelmentre era con l’attuale compagno:29, ecco i dettagli della terribile vicenda.nela 29: con lei c’era l’atuale fidanzato, i dettagli della vicenda sono agghiaccianti (Fonte foto: Facebook)in provincia di Lecce, precisamente a Specchia Gallone, piccola frazione di Minervino, dove una donna di 29Di Maggio, è stata barbaramentementre passeggiava incon il suo compagno. A sferrarle le coltellate fatali sarebbe stato il suo ex, un uomo di 39 ...

