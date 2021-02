Toghe e politica, bene Salvini su Nordio: necessaria una commissione d’inchiesta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il senatore Andrea Ostellari è l’unico ad aver detto “sì” alla bicamerale d’inchiesta sull’intreccio Toghe-politica proposta dall’ex-magistrato Carlo Nordio. Ostellari, leghista, è presidente della commissione Giustizia e questo rende il suo endorsement particolarmente autorevole. Perché diventi fatto politico, tuttavia, ha bisogno dell’avallo di Matteo Salvini. Ci sarà? Qualche dubbio era venuto dopo che domenica sera, da Giletti, il leader del centrodestra se n’era uscito con il sorteggio come argine allo strapotere delle correnti delle Toghe. Un po’ poco considerando che di fronte aveva Luca Palamara, l’ex-pm radiato dall’ordine che con le sue rivelazioni sta terremotando l’impalcatura che da decenni regge Anm e Csm. Salvini la proponga a nome del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Il senatore Andrea Ostellari è l’unico ad aver detto “sì” alla bicameralesull’intreccioproposta dall’ex-magistrato Carlo. Ostellari, leghista, è presidente dellaGiustizia e questo rende il suo endorsement particolarmente autorevole. Perché diventi fatto politico, tuttavia, ha bisogno dell’avallo di Matteo. Ci sarà? Qualche dubbio era venuto dopo che domenica sera, da Giletti, il leader del centrodestra se n’era uscito con il sorteggio come argine allo strapotere delle correnti delle. Un po’ poco considerando che di fronte aveva Luca Palamara, l’ex-pm radiato dall’ordine che con le sue rivelazioni sta terremotando l’impalcatura che da decenni regge Anm e Csm.la proponga a nome del ...

SecolodItalia1 : Toghe e politica, bene Salvini su Nordio: necessaria una commissione d’inchiesta - ragusaibla : Resa dei conti tra toghe sulle chat di Palamara. Unicost: intervenga l'Anm - stormi1904 : RT @adrianobusolin: 'Se un pm non fa politica conta zero'. Palamara, ecco che roba sono le toghe: 'Quando mi sono spostato a destra...' htt… - bisagnino : Resa dei conti tra toghe sulle chat di Palamara. Unicost: intervenga l'Anm - anto_galli4 : RT @adrianobusolin: 'Se un pm non fa politica conta zero'. Palamara, ecco che roba sono le toghe: 'Quando mi sono spostato a destra...' htt… -