Stefano Cucchi, giudici: "Lo Stato non può disinteressarsi di un detenuto. Prescrizione fallimento della giustizia" (Di martedì 2 febbraio 2021) Depositate le motivazioni della sentenza per i 5 medici del Pertini che ebbero in cura il giovane morto sei giorni dopo l'arresto. Erano tutti accusati di omicidio colposo. "Troppo facile dire che rifiutò le cure" Leggi su repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) Depositate le motivazionisentenza per i 5 medici del Pertini che ebbero in cura il giovane morto sei giorni dopo l'arresto. Erano tutti accusati di omicidio colposo. "Troppo facile dire che rifiutò le cure"

SkyTG24 : Sentenza Cucchi, giudici: Stato non può disinteressarsi di un detenuto - GiovannaConfal5 : RT @SkyTG24: Sentenza Cucchi, giudici: Stato non può disinteressarsi di un detenuto - manulamanuz57 : RT @SkyTG24: Sentenza Cucchi, giudici: Stato non può disinteressarsi di un detenuto - cronaca_news : Stefano Cucchi, giudici: 'Lo Stato non può disinteressarsi di un detenuto. Prescrizione fallimento della giustizia'… - News24_it : RT @SkyTG24: Sentenza Cucchi, giudici: Stato non può disinteressarsi di un detenuto -