Spazio | missione Luna | contratto Esa con Airbus per altri 3 moduli Artemis**

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Si intensifica la partecipazione scientifica e industriale europea allaverso ladella Nasa. L’Esa ha infatti annunciato oggi di avere firmato un ulterioreconper la costruzione ditredi Servizio Europei per Orion, la navicella spaziale della Nasa che porterà gli astronauti verso lae il Gatewayre con il programma Artemis. I tresaranno integrati a Brema, in Germania, con componenti e hardware costruiti e forniti da società provenienti da dieci Paesi europei ed in cui anche l’Italia ha un ruolo strategico insieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera. “Sono particolarmente contento oggi perché ...