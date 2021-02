Sonia uccisa a coltellate dall’ex, è caccia all’uomo nel Napoletano: “Aveva minacciato di fare una strage” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mio figlio mi ha chiamata per dirmi mamma corri, che Sonia sta sanguinando, la stanno accoltellando. Ho chiesto “ma chi?”. E lui ha detto “non lo so mamma, il suo ex”, pensavo scherzasse. Poi sono arrivata qui con l’altro mio figlio e l’ho trovata morta“. È il racconto ai cronisti della madre del nuovo fidanzato di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate nella serata di ieri in strada a Minervino di Lecce in località Specchia Gallone, parlando dell’ex compagno della vittima, attualmente ricercato. Sono ore concitate dopo l’omicidio della ragazza ed è caccia all’uomo tra Puglia e Campania per catturare Salvatore Carfora, parcheggiatore abusivo senza fissa dimora, che il 19 giugno scorso era stato dimesso dall’ospedale psichiatrico giudiziario ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mio figlio mi ha chiamata per dirmi mamma corri, chesta sanguinando, la stanno accoltellando. Ho chiesto “ma chi?”. E lui ha detto “non lo so mamma, il suo ex”, pensavo scherzasse. Poi sono arrivata qui con l’altro mio figlio e l’ho trovata morta“. È il racconto ai cronisti della madre del nuovo fidanzato diDi Maggio, la 29ennenella serata di ieri in strada a Minervino di Lecce in località Specchia Gallone, parlando dell’ex compagno della vittima, attualmente ricercato. Sono ore concitate dopo l’omicidio della ragazza ed ètra Puglia e Campania per catturare Salvatore Carfora, parcheggiatore abusivo senza fissa dimora, che il 19 giugno scorso era stato dimesso dall’ospedale psichiatrico giudiziario ...

