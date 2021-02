Shakira, una colombiana in cima al mondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Quarantaquattro anni e più in forma che mai! Compie gli anni oggi la cantante colombiana più popolare al mondo: Shakira è una delle maggiori rappresentanti della musica latina in ambito internazionale. Ha vinto innumerevoli premi, collezionando un successo dopo l’altro, e si è conquistata la sua stella sulla Walk Of Fame. Parla correttamente lo spagnolo, l’inglese, il portoghese e anche un po’ l’arabo, il francese e l’italiano. Scrive da sola tutte le sue canzoni e porta nella propria musica le diverse influenze culturali che ha incontrato sin da bambina. Il suo ultimo singolo, in collaborazione con i Black Eyed Peas, è uscito a dicembre 2020 e si chiama Girl Like Me. Un uragano di energia e talento! Shakira durante l’esibizione nell’half time del Super Bowl a febbraio 2020 – Ph: playz.esDalla Colombia alla Walk ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Quarantaquattro anni e più in forma che mai! Compie gli anni oggi la cantantepiù popolare alè una delle maggiori rappresentanti della musica latina in ambito internazionale. Ha vinto innumerevoli premi, collezionando un successo dopo l’altro, e si è conquistata la sua stella sulla Walk Of Fame. Parla correttamente lo spagnolo, l’inglese, il portoghese e anche un po’ l’arabo, il francese e l’italiano. Scrive da sola tutte le sue canzoni e porta nella propria musica le diverse influenze culturali che ha incontrato sin da bambina. Il suo ultimo singolo, in collaborazione con i Black Eyed Peas, è uscito a dicembre 2020 e si chiama Girl Like Me. Un uragano di energia e talento!durante l’esibizione nell’half time del Super Bowl a febbraio 2020 – Ph: playz.esDalla Colombia alla Walk ...

