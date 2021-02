Salvini non vuole Draghi e cita l'art. 1 della Costituzione, ma ne omette metà (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l'annuncio di Mattrella di convocare Mario Draghi al Quirinale, le varie forze politiche stanno rendendo manifeste le loro intenzioni. Se Italia Viva e Pd hanno praticamente reso chiaro che sono ... Leggi su globalist (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l'annuncio di Mattrella di convocare Marioal Quirinale, le varie forze politiche stanno rendendo manifeste le loro intenzioni. Se Italia Viva e Pd hanno praticamente reso chiaro che sono ...

