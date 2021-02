Pensioni: nel 2020 cancellato per decesso il 16% in più degli assegni (Di martedì 2 febbraio 2021) Per avere una fotografia definitiva dell’impatto del Covid sulla popolazione italiana bisognerà aspettare le statistiche ufficiali sulla mortalità nel 2020 che saranno diffuse dall’Istat a fine marzo. Ma intanto – scrive Il Sole 24 Ore – i dati amministrativi che arrivano dall’Inps confermano la dimensione della tragedia. L’istituto guidato da Pasquale Tridico l’anno scorso ha cancellato per avvenuto decesso 862.838 prestazioni, il 16,1% in più (+121.697) di quelle del 2019, quando le cancellazioni per causa morte erano 741.141. Nell’anno del Covid, le cancellazioni hanno superato le nuove Pensioni entrate in decorrenza per 67mila unità. Il numero di assegni cancellati è inferiore, fortunatamente, rispetto a quello delle vite perdute, visto che oltre il 30% dei pensionati cumula nel nostro Paese più di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 febbraio 2021) Per avere una fotografia definitiva dell’impatto del Covid sulla popolazione italiana bisognerà aspettare le statistiche ufficiali sulla mortalità nelche saranno diffuse dall’Istat a fine marzo. Ma intanto – scrive Il Sole 24 Ore – i dati amministrativi che arrivano dall’Inps confermano la dimensione della tragedia. L’istituto guidato da Pasquale Tridico l’anno scorso haper avvenuto862.838 prestazioni, il 16,1% in più (+121.697) di quelle del 2019, quando le cancellazioni per causa morte erano 741.141. Nell’anno del Covid, le cancellazioni hanno superato le nuoveentrate in decorrenza per 67mila unità. Il numero dicancellati è inferiore, fortunatamente, rispetto a quello delle vite perdute, visto che oltre il 30% dei pensionati cumula nel nostro Paese più di ...

