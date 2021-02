Palermo-Ternana, Lucarelli: “Al Barbera per vincere, faremo di tutto per battere i rosanero” (Di martedì 2 febbraio 2021) Parla Cristiano Lucarelli.Il tecnico della Ternana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Peri noi è una gara importantissima. Il match di cartello della giornata. Giocheremo contro una squadra costruita come noi per vincere il campionato. Poi purtroppo per loro le vicissitudini legate al Covid hanno sicuramente penalizzato la stagione, ma in termini di squadra e soprattutto di allenatore, perché Roberto Boscaglia è sicuramente un allenatore di categoria superiore, è una squadra temibilissima. L'organico rosanero? Ha giocatori ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Parla Cristiano.Il tecnico della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo”.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Peri noi è una gara importantissima. Il match di cartello della giornata. Giocheremo contro una squadra costruita come noi peril campionato. Poi purtroppo per loro le vicissitudini legate al Covid hanno sicuramente penalizzato la stagione, ma in termini di squadra e sopratdi allenatore, perché Roberto Boscaglia è sicuramente un allenatore di categoria superiore, è una squadra temibilissima. L'organico? Ha giocatori ...

