Nintendo sta aggiornando il suo sistema di server multiplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo sviluppatore e appassionato di tecnologia Thomasnet mc ha informato i fan di Nintendo su Twitter che la società sta aggiornando il suo sistema di server multiplayer NEX, che la società utilizza da diciotto anni. Il sistema NEX passerà al nuovo sistema NPLN. L'utente fa notare che il sistema è attualmente in una fase di anteprima presso la società con sede a Kyoto. Il primo gioco a testare il nuovo sistema è Monster Hunter Rise di Capcom. Il nuovo servizio è stato provato nella demo di Monster Hunter Rise, che è stata resa disponibile per la prima volta il 7 gennaio 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo sviluppatore e appassionato di tecnologia Thomasnet mc ha informato i fan disu Twitter che la società stail suodiNEX, che la società utilizza da diciotto anni. IlNEX passerà al nuovoNPLN. L'utente fa notare che ilè attualmente in una fase di anteprima presso la società con sede a Kyoto. Il primo gioco a testare il nuovoè Monster Hunter Rise di Capcom. Il nuovo servizio è stato provato nella demo di Monster Hunter Rise, che è stata resa disponibile per la prima volta il 7 gennaio 2021. Leggi altro...

Nextplayer_it : Nintendo sta cambiando l' infrastruttura dei suoi server. - luvoidx : RT @auntyspritz: Dear Dyl, ma andò ca**o ti trovi? come sta? nella vita che combini? non è che stai preparando un nuovo progetto segreto?… - auntyspritz : Dear Dyl, ma andò ca**o ti trovi? come sta? nella vita che combini? non è che stai preparando un nuovo progetto se… - Asgard_Hydra : Nintendo Switch Lite sta per superare Wii U nelle vendite totali - Vitoiuvara : @zave @ferruccio4 Ma non voglio analizzare la storia di Nintendo. Voglio capire se, per questo mercato, sia un ben… -