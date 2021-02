Niente ‘Conte ter’, Mattarella convoca Draghi: o governo di “alto profilo” o urne (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNiente ‘Conte ter’, nessuna riedizione del governo giallorosso. Preso atto delle parole del presidente della Camera Roberto Fico, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Mario Draghi al Quirinale per domani mattina, appuntamento alle 12. All’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mattarella chiederà di formare un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Dovesse fallire anche questo tentativo, il presidente della Repubblica ha chiarito che non resterebbero altre strade se non le elezioni anticipate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, nessuna riedizione delgiallorosso. Preso atto delle parole del presidente della Camera Roberto Fico, il Capo dello Stato Sergiohato Marioal Quirinale per domani mattina, appuntamento alle 12. All’ex presidente della Banca Centrale Europea,chiederà di formare undiche non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Dovesse fallire anche questo tentativo, il presidente della Repubblica ha chiarito che non resterebbero altre strade se non le elezioni anticipate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

