Nettuno, ancora una vittima del Coronavirus: salgono a 37 i morti dall’inizio della pandemia (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella città di Nettuno si registra un nuovo caso di Coronavirus con il paziente che è seguito in isolamento domiciliare. Si registra anche una guarigione. Gli attualmente positivi sono 323 di cui 8 ospedalizzati. Nettuno piange però la 37esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 86 anni. “Rivolgo alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – a nome di tutta la comunità sono vicino ai suoi cari in questo momento di lutto, così come sono vicino a tutti coloro che hanno perso una persona vicina, un amico, un parente durante questa emergenza sanitaria. Siamo stanchi di piangere e di contare i morti nella nostra città, il nostro dolore è immenso e l’unica cosa che possiamo fare è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella città disi registra un nuovo caso dicon il paziente che è seguito in isolamento domiciliare. Si registra anche una guarigione. Gli attualmente positivi sono 323 di cui 8 ospedalizzati.piange però la 37esima. Si tratta di un uomo di 86 anni. “Rivolgo alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – a nome di tutta la comunità sono vicino ai suoi cari in questo momento di lutto, così come sono vicino a tutti coloro che hanno perso una persona vicina, un amico, un parente durante questa emergenza sanitaria. Siamo stanchi di piangere e di contare inella nostra città, il nostro dolore è immenso e l’unica cosa che possiamo fare è ...

CorriereCitta : Nettuno, ancora una vittima del Coronavirus: salgono a 37 i morti dall’inizio della pandemia - nettuno___ : RT @elinwonderIand: “e per la bellissima Dayane? rimarrà single ancora a lungo?” “mi converto io e ci sposeremo in Brasile.” CHE SCENA MA… - Gliocchinonmen1 : Ma Carlotta ancora che vive a Roma mentre è di Nettuno e non c’entra un cazzo,tre ore per arrivare a Roma...quando… - FabrizioMaretti : Domanda a mi madre 75 anni : Ma' ti hanno fatto sape' qualcosa per i vaccini? Risposta: Ancora non mi hanno detto n… - nettuno___ : non siamo ancora pronti per sangio #amici20 -