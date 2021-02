“Negava la pandemia”, sindaco su prete che faceva catechismo con covid: 2 classi in quarantena a Fabriano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Negava la pandemia”, sindaco su prete che faceva catechismo con covid. Il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli: “Il prete aveva organizzato lezioni di catechismo in presenza nonostante fossero vietate, ora ci sono due classi della scuola primaria e secondaria in quarantena”. Il sacerdote inoltre “aveva messo in discussione l’esistenza del covid e si era detto infastidito dalla necessità di indossare la mascherina, soprattutto durante la comunione”. Ha destato scalpore la vicenda del sacerdote di Fabriano reduce da alcuni giorni di febbre alta e positivo al covid-19 che potrebbe aver causato un focolaio dopo aver ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) “la”,suchecon. IldiGabriele Santarelli: “Ilaveva organizzato lezioni diin presenza nonostante fossero vietate, ora ci sono duedella scuola primaria e secondaria in”. Il sacerdote inoltre “aveva messo in discussione l’esistenza dele si era detto infastidito dalla necessità di indossare la mascherina, soprattutto durante la comunione”. Ha destato scalpore la vicenda del sacerdote direduce da alcuni giorni di febbre alta e positivo al-19 che potrebbe aver causato un focolaio dopo aver ...

