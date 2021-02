Napoli, tornano i carri attrezzi contro la sosta selvaggia: erano fermi da due anni (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carri attrezzi torneranno a ripulire la città da auto e moto in sosta selvaggia anche nei vicoli dopo 2 anni. Nell’ultimo periodo infatti il servizio era venuto meno a causa del pensionamento del personale oltre ai guasti relativi ai mezzi pesanti. Il servizio sarà affidata alla società privata Bourelly. Società che gestisce lo stesso servizio già a Caserta e gestiscono inoltre anche i mezzi del 118. Saranno quindi usati 20 mezzi adatti al prelievo di auto e moto in sosta selvaggia. Inoltre saranno utilizzati anche dei piccoli furgoni capaci di farsi spazio tra gli stretti vicoletti della città. L’azienda prevede di utilizzare anche 50 operai per turno. Queste le parole di Guido Bourelly, proprietario dell’azienda, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Itorneranno a ripulire la città da auto e moto inanche nei vicoli dopo 2. Nell’ultimo periodo infatti il servizio era venuto meno a causa del pensionamento del personale oltre ai guasti relativi ai mezzi pesanti. Il servizio sarà affidata alla società privata Bourelly. Società che gestisce lo stesso servizio già a Caserta e gestiscono inoltre anche i mezzi del 118. Saranno quindi usati 20 mezzi adatti al prelievo di auto e moto in. Inoltre saranno utilizzati anche dei piccoli furgoni capaci di farsi spazio tra gli stretti vicoletti della città. L’azienda prevede di utilizzare anche 50 operai per turno. Queste le parole di Guido Bourelly, proprietario dell’azienda, ...

