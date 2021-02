MotoGP, a rischio i test in Qatar. Jerez l’alternativa (Di martedì 2 febbraio 2021) A rischio i test della MotoGP sul circuito di Losail. Secondo quanto riportato dal sito the-race.com, a causa del Covid-19 le autorità sanitarie Qatariote sembrano nutrire dei dubbi sull’arrivo dall’Europa delle circa 1500 persone che compongono il paddock. Già l’anno scorso il circuito ospitò solo le gare di Moto3 e Moto2, per l’esplosione della pandemia di Coronavirus. Se non dovesse arrivare l’autorizzazione per svolgere i cinque giorni di test in Qatar, la Dorna si troverebbe costretta a cambiare i piani e rimanere in Europa. Il piano di riserva prevede i test nel circuito di Jerez, con la prima gara della nuova stagione che si correrebbe il 18 aprile a Portimao, in Portogallo, che ha ospitato l’ultima tappa della stagione 2020. Si tratterebbe di ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Adellasul circuito di Losail. Secondo quanto riportato dal sito the-race.com, a causa del Covid-19 le autorità sanitarieiote sembrano nutrire dei dubbi sull’arrivo dall’Europa delle circa 1500 persone che compongono il paddock. Già l’anno scorso il circuito ospitò solo le gare di Moto3 e Moto2, per l’esplosione della pandemia di Coronavirus. Se non dovesse arrivare l’autorizzazione per svolgere i cinque giorni diin, la Dorna si troverebbe costretta a cambiare i piani e rimanere in Europa. Il piano di riserva prevede inel circuito di, con la prima gara della nuova stagione che si correrebbe il 18 aprile a Portimao, in Portogallo, che ha ospitato l’ultima tappa della stagione 2020. Si tratterebbe di ...

Un anno fa, ad esempio, si disputarono soltanto le gare della Moto3 e della Moto2, con team e piloti della MotoGP che non poterono rientrare a Losail a causa dell'esplosione della pandemia legata al ...

MotoGP, Petrucci: 'Salire sulla KTM mi ha fatto venire la pelle d'oca'

Esiste una certezza legata al precampionato della MotoGP: Danilo Petrucci ha ritrovato la propria luce . Il Danilo taciturno dell'ultimo periodo della ... c'è il rischio di vivere nuovamente tra ...

