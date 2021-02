Mattarella chiama Draghi e si appella ai partiti | «Ora un governo di alto profilo»

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica convoca l’ex presidente della Bce per mercoledì alle 12 al Quirinale. La decisione dopo il fallimento del mandato esplorativo di Fico. «L’alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell'incertezza»

Adnkronos : 'Mattarella chiama Super Mario', la reazione della stampa estera - GiovanniToti : Bene ha fatto il Presidente #Mattarella a mettere fine a un teatrino tanto inconcludente quanto a tratti disgustoso… - Adnkronos : #Crisidigoverno, #Cacciari: '#Mattarella chiama #Draghi se rischiamo baratro' - Milo20i : RT @Dio: #Mattarella chiama #Draghi, poi chiarisce: 'No, è che sono rimasto fregato con le azioni di Gamestop, e adesso mi serve uno bravo'. - LudovicoRughet1 : RT @Dio: #Mattarella chiama #Draghi, poi chiarisce: 'No, è che sono rimasto fregato con le azioni di Gamestop, e adesso mi serve uno bravo'. -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella chiama

Il Sole 24 ORE

Draghi per formare un 'governo di alto profilo' e il Centrodestra subito si spacca. Meloni: 'Anche dall'opposizione ci siamo per il bene del Paese' - 'Non penso che la soluzione ai ...'Il presidente della Repubblica Sergioha convocato per domani mattina al Quirinale il professor Mario Draghi '. Le parole, in diretta tv, del portavoce del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso , rilasciate poco dopo le ...Pochi minuti dopo il messaggio di Mattarella il suo portavoce ha spiegato che domani mattina verrà convocato al Quirinale Mario Draghi Il Presidente della Repubblica in un messaggio alla nazione ha es ...'L'attesa nomina di Draghi sarà accolta con favore dai mercati - fa eco Bloomberg - e mettere fine agli intrighi politici che hanno lasciato il Paese senza un governo e ostacolato il processo decision ...