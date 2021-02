Mass | Jason Isaacs | “I social media alimentano l' odio | l' unica ricetta è riscoprire l' umanità”

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l'anteprima folgorante al Sundance 2021,e i colleghi Ann Dowd, Martha Plimpton e Red Birney svelano i retroscena del toccante esordio di Fran Kranz sulle stragi scolastiche negli USA. L'accoglienza dial Sundance 2021 è stata calorosa. Anche in questa versione virtuale, il toccante esordio dell'attore californiano Fran Kranz, che mette il dito in una piaga americana, ha commosso critica e spettatori, ma i primi a essere commossi sono lo stesso regista e i suoi incredibili interpreti, Ann Dowd, Martha Plimpton e Reed Birney. Al centro della storia l'incontro tra due coppie, i genitori di una vittima di una sparatoria scolastica e quelli del killer. "So che il film è doloroso, ma non l'avrei fatto se fossi stato convinto che parli anche di speranza" esordisce Fran …