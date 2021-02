Mass Effect Legendary Cache Edition | l' edizione da collezione con un vero casco N7

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 febbraio 2021)è probabilmente la remaster più attesa del 2021, e BioWare oggi stuzzica i fan con l'annuncio di una esclusivaCollector's piena di stupendi gadget. La, in realtà, NON conterrà il gioco, e sarà quindi semplicemente un set di memorabilia dain uscita insieme alla, andando quindi ad adattarsi alla perfezione alladel suo possessore, qualunque versione scelga di acquistare (o non acquistare, volendo!). Al suo interno conterrà diversi gadget, come anticipato. Nello specifico: Leggi altro...