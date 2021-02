Lo striscione dei tifosi dell’Inter: “Testa alta, petto in fuori. Romelu fieri di te!” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Testa alta, petto in fuori. Romelu fieri di te!”. Questo uno degli striscioni fuori da San Siro, con la carica dei tifosi dell’Inter a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro la Juventus. Gli ultras nerazzurri caricano Conte e i suoi in vista dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Cori e incitamenti per Lukaku, l’uomo simbolo di questa Inter (questa sera squalificato), dopo la querelle della settimana scorsa con Ibrahimovic. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) “indi te!”. Questo uno degli striscionida San Siro, con la carica deia pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro la Juventus. Gli ultras nerazzurri caricano Conte e i suoi in vista dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Cori e incitamenti per Lukaku, l’uomo simbolo di questa Inter (questa sera squalificato), dopo la querelle della settimana scorsa con Ibrahimovic. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

