Le Iene | Alessia Marcuzzi festeggia 20 anni

(Di martedì 2 febbraio 2021)compie 20di: un compleanno speciale che la conduttrice racconta a Tv Sorrisi e Canzoni tra ricordi e aneddoti. Il più bello è quello per Nadia Toffa La sua prima conduzione nel 2001, a settembre, al posto di Simona Ventura.all’epoca non aveva nemmeno 30. Ora ne sono passati venti ma la leggerezza non e? andata via. “Sono cresciuta, ho due figli, cambi tu Articolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : Le Iene 2021, Alessia Marcuzzi torna al timone e rivela: “sono la iena meno cattiva del mondo” - DSpettacolo : Vent'anni di Le Iene per Alessia Marcuzzi che a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato il suo speciale compleanno tra r… - Domenico1oo777 : @lapinella Buonanotte splendida e bellissima Alessia!spero va tutto bene e quando tornerai alle Iene ci saro' come… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Alessia

LE IENE

... dove ripercorre gli anni trascorsi a Lee, in particolare, ricorda il momento in cui ha dovuto fare il discorso per Nadia a nome del programma.Marcuzzi si lascia intervista da Tv ...Entrambe '' ora si passano il testimone dell'Isola dei Famosiha un buonissimo rapporto con Ilary e non la considera affatto una rivale. Del resto la presentatrice si ritiene pure una '...Le Iene, Alessia Marcuzzi compie 20 anni al comando del programma e ripercorre il cammino: "In un servizio mi sono vergognata" Alessia Marcuzzi, uno dei ...Alessia Marcuzzi compie 20 anni di Iene: un compleanno speciale che la conduttrice racconta a Tv Sorrisi e Canzoni tra ricordi e aneddoti. Il più ...