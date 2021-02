Il retroscena | Sarri | tutta la verità sul Marsiglia E quella sulla Roma

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mauriziopensa al futuro ma non ha fretta. E non ha aperto all’Olympique, non ci sarà bisogno di un secondo tentativo dopo il primo, neanche un terzo eventualmente, perché non è un concorso a quiz. Con tutto il rispetto per il club francese,l’ha subito ritenuta una soluzione non idonea, punto. E ci viene da sorridere se pensiamo che a fine ottobre avevano dato per scontata, anche i maghetti like, una risoluzione con la Juve che ancora non c’è. Risoluzione che ancora non c’è e che a questo punto non è detto ci sia, considerato che siamo ormai a febbraio. Archiviata la telefonata di De Laurentiis, che domenica scorsa (e confermiamo) gli aveva chiesto di tornare al Napoli,si concentra sul futuro. Laè un’opzione che gli piace molto e che va tenuta in seria ...