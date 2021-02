Il Pil cala meno del previsto: nel 2020 -8,8% (Di martedì 2 febbraio 2021) I primi dati conclusivi diffusi dall’Istat sul 2020 sono leggermente migliori delle previsioni. Nell’anno nero della pandemia, il Pil italiano è sceso dell’8,9% se si correggono i dati per gli effetti del calendario (il 2020 ha avuto due giorni lavorativi in più), mentre si è ridotto dell’8,8% sulla base dei dati trimestrali grezzi. Numeri che, seppur di pochissimo, sono migliori delle ultime valutazioni del governo che, nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef), aveva stimato per l’anno una contrazione del 9%. Con il Fondo monetario internazionale che parlava addirittura di un -9,2% nel 2020. La stima preliminare diffusa dall’Istat dimostra soprattutto una tenuta nell’ultima parte dell’anno, quando la seconda ondata della pandemia e i nuovi lockdown hanno bloccato la ripresa che si era vista in estate. Nel quarto trimestre, il Pil ha ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 febbraio 2021) I primi dati conclusivi diffusi dall’Istat sulsono leggermente migliori delle previsioni. Nell’anno nero della pandemia, il Pil italiano è sceso dell’8,9% se si correggono i dati per gli effetti del calendario (ilha avuto due giorni lavorativi in più), mentre si è ridotto dell’8,8% sulla base dei dati trimestrali grezzi. Numeri che, seppur di pochissimo, sono migliori delle ultime valutazioni del governo che, nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef), aveva stimato per l’anno una contrazione del 9%. Con il Fondo monetario internazionale che parlava addirittura di un -9,2% nel. La stima preliminare diffusa dall’Istat dimostra soprattutto una tenuta nell’ultima parte dell’anno, quando la seconda ondata della pandemia e i nuovi lockdown hanno bloccato la ripresa che si era vista in estate. Nel quarto trimestre, il Pil ha ...

