Grande Fratello Vip 5 | Alda D’Eusanio | “Maria De Filippi non sa cos’è avere un figlio”

Alda D'Eusanio continua a fare gaffe al Grande Fratello Vip 5: dopo aver evitato l'espulsione, oggi non ha usato belle parole verso Maria De Filippi. Continua il percorso sulle montagne russe di Alda D'Eusanio all'interno della casa di Cinecittà: dopo aver rischiato l'espulsione dal Grande Fratello vip 5, oggi la giornalista si è messa contro Maria De Filippi. Alda D'Eusanio è uno dei concorrenti più temuti dalla regia del reality, le sue barzellette, le sue storie o aneddoti contengono sempre un particolare che vale la pena censurare. In questi giorni Alda D'Eusanio è stata varie volte in confessionale dove è stata richiamata dagli autori, ma la giornalista non sembra essersi arresa.

