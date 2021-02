Governo: Lombardi, ‘tecnico è senza anima e visione, non per M5S’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Siamo stati tenaci nel portare avanti il programma, resilienti nella gestione della pandemia, pazienti fino allo sfinimento nel cercare il dialogo per l’interesse del paese. Ma ora basta. Un Governo tecnico è senza anima e senza visione. Non per noi. #Conte #Mattarella”. Lo scrive in un tweet l’esponente M5S, Roberta Lombardi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Siamo stati tenaci nel portare avanti il programma, resilienti nella gestione della pandemia, pazienti fino allo sfinimento nel cercare il dialogo per l’interesse del paese. Ma ora basta. Untecnico è. Non per noi. #Conte #Mattarella”. Lo scrive in un tweet l’esponente M5S, Roberta. L'articolo CalcioWeb.

WaldoVanVerhoek : #Lombardi: 'governo tecnico è senza anima e visione, non è per #M5S' Pensa se votano contro #Draghi e rimangono i… - MMastrantuono : RT @GiorgioSciara01: La Lombardi (M5S), che è tra quelli che più vogliono l'alleanza col Pd, dice che non vuole un governo tecnico. - GiorgioSciara01 : La Lombardi (M5S), che è tra quelli che più vogliono l'alleanza col Pd, dice che non vuole un governo tecnico. - zazoomblog : Governo: Lombardi tecnico è senza anima e visione non per M5S - #Governo: #Lombardi #tecnico #senza - TV7Benevento : Governo: Lombardi, 'tecnico è senza anima e visione, non per M5S'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Lombardi Perché è impossibile vaccinare tutti i lombardi entro giugno

... e le più importanti (la disponibilità delle dosi) non dipendono né dalla Lombardia, né dal governo. ma il confronto finora è impietoso Ma allora perché illudere i lombardi, rischiando di esporli all'...

Dodici trentini premiati con l'Ordine al Merito della Repubblica. Giovedì 4 febbraio la cerimonia di premiazione

TRENTO. Si terrà giovedì 4 febbraio la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana . A presiederla sarà il Commissario del Governo, il Prefetto Sandro Lombardi , che premierà dodici trentini per particolari meriti ottenuti nel corso della propria vita. La cerimonia sarà breve e si svolgerà in assenza delle autorità e del ...

Governo: Lombardi, 'tecnico è senza anima e visione, non per M5S' Il Tempo Mattarella non vuole elezioni: “Darò un incarico per governo di responsabilità nazionale”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato un lungo discorso dopo il colloquio con il presidente della Camera Fico, alla fine del suo mandato esplorativo: “Ringrazio Fico, dalle ...

Governo: Boschi, 'nessun verbale, restano distanze'

(Adnkronos) - 'Non c'era nessun verbale ma una proposta elaborata da alcune forze politiche, ma alla fine si è scelto in maniera concordata di non fare il verbale, quindi non è che non abbiamo sottosc ...

... e le più importanti (la disponibilità delle dosi) non dipendono né dalla Lombardia, né dal. ma il confronto finora è impietoso Ma allora perché illudere i, rischiando di esporli all'...TRENTO. Si terrà giovedì 4 febbraio la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana . A presiederla sarà il Commissario del, il Prefetto Sandro, che premierà dodici trentini per particolari meriti ottenuti nel corso della propria vita. La cerimonia sarà breve e si svolgerà in assenza delle autorità e del ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato un lungo discorso dopo il colloquio con il presidente della Camera Fico, alla fine del suo mandato esplorativo: “Ringrazio Fico, dalle ...(Adnkronos) - 'Non c'era nessun verbale ma una proposta elaborata da alcune forze politiche, ma alla fine si è scelto in maniera concordata di non fare il verbale, quindi non è che non abbiamo sottosc ...