Governo: ecco il testo della dichiarazione di Mattarella/Adnkronos (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Questa seconda strada va attentamente considerata, perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia. Di fronte a questa ipotesi, ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che, oggi, devono far riflettere sulla opportunità di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale -e la conseguente riduzione dell'attività di Governo– coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia". "Sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede un Governo nella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non un Governo con attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale". "Lo stesso vale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) () - "Questa seconda strada va attentamente considerata, perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia. Di fronte a questa ipotesi, ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che, oggi, devono far riflettere sulla opportunità di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale -e la conseguente riduzione dell'attività di– coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia". "Sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede unnella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non uncon attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale". "Lo stesso vale per ...

