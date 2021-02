Enti locali: 3,4 mln per 42 piccoli Comuni Vda (Di martedì 2 febbraio 2021) Ciascun ente locale indicato nel decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale riceverà 81.300 euro. "Sono risorse molto molto importanti. I Comuni potranno scegliere quale opera, quale intervento ... Leggi su ansa (Di martedì 2 febbraio 2021) Ciascun ente locale indicato nel decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale riceverà 81.300 euro. "Sono risorse molto molto importanti. Ipotranno scegliere quale opera, quale intervento ...

Terzobinarioit : Tedesco sul caso Appendino: 'Condanna pericolosa, da cambiare il testo unico degli enti locali'… - PatriziaPollas4 : @ConteZero76 @YesIKnowMyWay65 @meb @lucatelese Per eliminare il bicameralismo il Senato avrebbe dovuto sparire e no… - FerrazzoliMarco : RT @CNRsocial_: ?? #3febbraio ore 10.30 #Pandemia disparità territoriali e #istruzione: il ruolo delle regioni e degli enti locali Al via il… - takethedate : Nuovo #evento: CDP incontra gli enti locali della Sardegna - statodelsud : Enti locali: 3,4 mln per 42 piccoli Comuni Vda -