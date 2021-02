Dov’è Ylenia Carrisi oggi? Romina Power lancia un appello disperato

Leggi su youmovies

(Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dove si trova? L’della mammaè davvero commovente: il suo ricordo non svanirà mai.avrebbe 50 anni e, così come tantissime altre persone che le hanno voluto bene, non smettono mai di ricordarla. In particolar modo la madre, la famosissima cantante ex moglie