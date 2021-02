Dispersione scolastica: un progetto di studio a distanza per contrastarla (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 100 i ragazzini di prima e seconda media coinvolti nel progetto compiti@acasa, appena lanciato a Torino, Milano e Novara da Fondazione De Agostini in collaborazione con l’università di Torino. Ragazzini con difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione nello studio, poca fiducia nelle proprie capacità, cresciuti spesso in contesti familiari difficili: da seguire e rimotivare al più presto, prima che abbandonino del tutto la scuola. E il rischio c’è, acuito dalla pandemia che ha aumentato le situazioni di povertà assoluta (che già prima del Covid riguardava il 12 per cento dei minori). Che fare per rimotivarli e coinvolgerli? Leggi anche › Dispersione scolastica: un film sui sogni spezzati dei ragazzini di Palermo ... Leggi su iodonna (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 100 i ragazzini di prima e seconda media coinvolti nelcompiti@acasa, appena lanciato a Torino, Milano e Novara da Fondazione De Agostini in collaborazione con l’università di Torino. Ragazzini con difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione nello, poca fiducia nelle proprie capacità, cresciuti spesso in contesti familiari difficili: da seguire e rimotivare al più presto, prima che abbandonino del tutto la scuola. E il rischio c’è, acuito dalla pandemia che ha aumentato le situazioni di povertà assoluta (che già prima del Covid riguardava il 12 per cento dei minori). Che fare per rimotivarli e coinvolgerli? Leggi anche ›: un film sui sogni spezzati dei ragazzini di Palermo ...

LaStampa : Italia tra le peggiori in Europa per abbandono scolastico: i numeri e il confronto con gli altri Paesi - iltirreno : Un giovane su sette non arriva al diploma. Già prima della pandemia il 15% degli studenti usciva dal sistema scolas… - planetpaul65 : RT @LaStampa: Italia tra le peggiori in Europa per abbandono scolastico: i numeri e il confronto con gli altri Paesi - MScrobogna : RT @WCostituzione: #BastaLockdown perché è terrorismo, clausura, imprigionamento senza processo, 41bis, disagio grave, pazzia, esclusione e… - VaniaDelli : RT @LaStampa: Italia tra le peggiori in Europa per abbandono scolastico: i numeri e il confronto con gli altri Paesi -