Crisi di Governo, ultima chance per il Conte Ter (Di martedì 2 febbraio 2021) Il braccio di ferro Italia Viva-Cinquestelle mette a rischio il Conte Ter, che ha davanti una strada molto ripida, in vista dell’audizione del Presidente della Camera Roberto Fico al Quirinale. Una proroga non è ammessa ed il secondo giorno di consultazioni fra i gruppo parlamentari si presenta già irto di ostacoli. Il primo giro ha mostrato tutti i limiti di un negoziato che, al momento, sembra destinato a fallire. Il leader IV Matteo Renzi, che spinge per arrivare ad un nuovo esecutivo entro la fine di questa settimana, ha alzato il tiro sul MES o perlomeno sul mini-MES, un tema sul quale il M5S non è disposto a trattare. E poi la proposta di una bicamerale per portare avanti le riforme guidata dall’opposizione. I Cinquestelle, dal canto loro, hanno portato avanti i loro cavalli di battaglia: dal reddito di cittadinanza al salario minimo, dall’equi compenso ed una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) Il braccio di ferro Italia Viva-Cinquestelle mette a rischio ilTer, che ha davanti una strada molto ripida, in vista dell’audizione del Presidente della Camera Roberto Fico al Quirinale. Una proroga non è ammessa ed il secondo giorno di consultazioni fra i gruppo parlamentari si presenta già irto di ostacoli. Il primo giro ha mostrato tutti i limiti di un negoziato che, al momento, sembra destinato a fallire. Il leader IV Matteo Renzi, che spinge per arrivare ad un nuovo esecutivo entro la fine di questa settimana, ha alzato il tiro sul MES o perlomeno sul mini-MES, un tema sul quale il M5S non è disposto a trattare. E poi la proposta di una bicamerale per portare avanti le riforme guidata dall’opposizione. I Cinquestelle, dal canto loro, hanno portato avanti i loro cavalli di battaglia: dal reddito di cittadinanza al salario minimo, dall’equi compenso ed una ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - Peppearia : RT @fanpage: #crisidigoverno, riparte il tavolo di confronto #2febbraio - best1950 : #destra #riforme #crisi #elezioni #voto @Corriere @ilmessaggeroit @tempoweb @ilgiornale @GiorgiaMeloni @LegaSalvini… -