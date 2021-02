Covid, lo studio sull’eccesso di mortalità che segnala 643 decessi in meno rispetto al bilancio ufficiale (Di martedì 2 febbraio 2021) Per avere una stima attendibile dell’eccesso di mortalità per Covid 19 in Italia non basta fare un semplicissimo confronto numerico con gli anni precedenti. Ma è necessario tenere conto anche dell’evoluzione demografica. Ce lo suggerisce uno studio condotto da Emilio Gianicolo, ricercatore italiano che lavora all’Istituto di biometria, epidemiologia e informatica dell’Università Johannes Gutenberg di Magonza, in Germania. I risultati, pubblicati sull’European Journal of Epidemiology, indicano che il bilancio ufficiale del surplus di decessi registrato lo scorso anno potrebbe essere distorto. L’errore è evidente anche nel breve periodo di tempo considerato nello studio di Gianicolo: tra l’ottava e la 26esima settimana del 2020 i morti in eccesso sarebbero stati 33.035, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Per avere una stima attendibile dell’eccesso diper19 in Italia non basta fare un semplicissimo confronto numerico con gli anni precedenti. Ma è necessario tenere conto anche dell’evoluzione demografica. Ce lo suggerisce unocondotto da Emilio Gianicolo, ricercatore italiano che lavora all’Istituto di biometria, epidemiologia e informatica dell’Università Johannes Gutenberg di Magonza, in Germania. I risultati, pubblicati sull’European Journal of Epidemiology, indicano che ildel surplus diregistrato lo scorso anno potrebbe essere distorto. L’errore è evidente anche nel breve periodo di tempo considerato nellodi Gianicolo: tra l’ottava e la 26esima settimana del 2020 i morti in eccesso sarebbero stati 33.035, ...

