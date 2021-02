Consultazioni governo, Conte tira fuori i pezzi da 90 e fa i nomi di Cartabia e Severino (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua il totonomi sui ministri che potrebbero far parte di un eventuale Conte Ter, o altro. Durante le Consultazioni sul governo dimissionario, infatti, stanno volando ipotesi di cariche da tutti i partiti di maggioranza. E a spingere di più dal punto di vista dei consensi pare essere proprio l’ex premier Giuseppe Conte, che sembrerebbe pronto a proporre due donne del calibro di Cartabia e Severino. Insomma, sta provando a raddoppiare la posta in palio con due pezzi da novanta come si suol dire. >> Leggi anche: Consultazioni governo, cosa sta progettando dietro alle quinte Francheschini Consultazioni governo, il piano di Conte Che Giuseppe ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua il totosui ministri che potrebbero far parte di un eventualeTer, o altro. Durante lesuldimissionario, infatti, stanno volando ipotesi di cariche da tutti i partiti di maggioranza. E a spingere di più dal punto di vista dei consensi pare essere proprio l’ex premier Giuseppe, che sembrerebbe pronto a proporre due donne del calibro di. Insomma, sta provando a raddoppiare la posta in palio con dueda novanta come si suol dire. >> Leggi anche:, cosa sta progettando dietro alle quinte Francheschini, il piano diChe Giuseppe ...

