"Chi è la più stuprabile?": che cos'è il "ciukinismo" ?che dilaga tra i giovani (Di martedì 2 febbraio 2021) Elisabetta Esposito Parte l'indagine della procura dei Minori verso il presunto responsabile di una chat su Telegram in cui si incitava alla violenza e allo stupro di alcune ragazze: si parla di ciukinismo Un minorenne della provincia di Lecce sotto indagine. Un gruppo di giovani ragazze al centro di una chat anonima in cui insulti e minacce erano pane quotidiano. Una possibile deriva più violenta del cyberbullismo, molto più violenta. Come riporta Corriere Salentino, nei giorni scorsi la procura dei minori di Lecce ha iscritto nel registro degli indagati uno studente salentino. L’ipotesi al vaglio è che sia il responsabile o uno dei responsabili per insulti e minacce ai danni di un gruppo di coetanee, che si consumavano all’interno di una chat anonima di Telegram. Qui il presunto responsabile era noto ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Elisabetta Esposito Parte l'indagine della procura dei Minori verso il presunto responsabile di una chat su Telegram in cui si incitava alla violenza e allo stupro di alcune ragazze: si parla diUn minorenne della provincia di Lecce sotto indagine. Un gruppo diragazze al centro di una chat anonima in cui insulti e minacce erano pane quotidiano. Una possibile deriva più violenta del cyberbullismo, molto più violenta. Come riporta Corriere Salentino, nei giorni scorsi la procura dei minori di Lecce ha iscritto nel registro degli indagati uno studente salentino. L’ipotesi al vaglio èsia il responsabile o uno dei responsabili per insulti e minacce ai danni di un gruppo di coetanee,si consumavano all’interno di una chat anonima di Telegram. Qui il presunto responsabile era noto ...

