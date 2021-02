C’è posta per te, Gianni Morandi consola l’ospite in lacrime. Maria De Filippi compie un gesto choc: «Che sta facendo?» (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è posta per te, Gianni Morandi consola l’ospite in lacrime. Maria De Filippi spiazza tutti: «Che sta facendo?». Stasera in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. Il primo ospite commuove tutti, si tratta di Giovanni, un signore siciliano mandato a chiamare dalla figlia Cristina. Il signor Giovanni, che ha cinque figli e 16 nipoti, non ha superato la morte dell’amata moglie Graziella e la figlia vuole aiutarlo ad andare avanti. Vorrebbe che tornasse a uscire con gli amici, a viaggiare, a vivere. E per convincerlo chiama uno dei suoi idoli, Gianni Morandi. Giovanni però non riesce a smettere di piangere neanche di fronte all’artista di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 febbraio 2021) C’èper te,inDespiazza tutti: «Che sta?». Stasera in onda su Canale 5, il programma condotto daDe. Il primo ospite commuove tutti, si tratta di Giovanni, un signore siciliano mandato a chiamare dalla figlia Cristina. Il signor Giovanni, che ha cinque figli e 16 nipoti, non ha superato la morte dell’amata moglie Graziella e la figlia vuole aiutarlo ad andare avanti. Vorrebbe che tornasse a uscire con gli amici, a viaggiare, a vivere. E per convincerlo chiama uno dei suoi idoli,. Giovanni però non riesce a smettere di piangere neanche di fronte all’artista di ...

