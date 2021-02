Carole Middleton | che ha commesso un errore durante il primo incontro con la regina

(Di martedì 2 febbraio 2021) Carole Middleton è sempre stata considerata l’artefice del matrimonio «fortunato» della figlia: avrebbe iscritto Kate alla St. Andrews University, dove studiava William, con uno scopo preciso: prendere marito. E non uno qualunque. Sessantacinque anni, nata in una famiglia popolare, della classe operaia, con antenati minatori del Durhamex; prima hostess della British Airways, poi moglie di pilota (Michael) e infine diventata milionaria grazie alla creazione di una società (Party Pieces) che vende articoli per le feste di compleanno dei bambini, l’ambiziosa Carole si è sempre mossa bene, dietro le quinte. Defilata, ma pur sempre al centro della scena.

Anche sua madreè una fan di questo olio per il viso". Mentre il giorno delle sue nozze reali, Kateha usato niente meno che Xen - Tan Instant Bronzing Mist per ottenere il suo ...Saranno pure "arrivisti, arricchiti e kitsch" , come li ha definiti qualche mese fa la rivista britannica Tatler , eppure i genitori della duchessa di Cambridge, i borghesie Michael, nella vita dei royal nipotini George , 7 anni, Charlotte , 5 e Louis , 2, "avranno più influenza dei Windsor" . Ne sono certi gli esperti reali Jennie Bond e Tom Quinn che ...L'abile mamma di Kate Middleton nei panni di suocera reale si è sempre mossa bene, commettendo solo un «errore». Al primo incontro con Elisabetta ...La royal mum ha dovuto fare tutto per loro e per la famiglia, definendo il periodo exhausting, arrivando persino a tagliare i capelli ai suoi tre figli, il principe George, 7 anni, il principe Charlot ...