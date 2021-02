ATP Cup 2021, Fabio Fognini si fa sorprendere da Dennis Novak. Austria avanti 1-0 sull’Italia (Di martedì 2 febbraio 2021) Non inizia nel migliore dei modi l’ATP Cup 2021 di tennis per l’Italia: l’Austria è in vantaggio per 1-0 dopo il primo singolare della prima giornata del Girone C. Dennis Novak, numero 100 del mondo, infatti, supera a sorpresa Fabio Fognini, imponendosi per 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti. Ora toccherà a Matteo Berrettini, nel match contro Dominic Thiem, provare a raddrizzare la situazione. Nel primo set Fognini vince il sorteggio e decide di ricevere: la scelta si rivela azzeccata, in quanto l’azzurro ottiene il break in avvio. Ai vantaggi del secondo game però Novak centra subito il controbreak e nel quarto game Fognini perde nuovamente la battuta, quindi l’Austriaco vola sul 3-1. Non vi saranno occasioni di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Non inizia nel migliore dei modi l’ATP Cupdi tennis per l’Italia: l’è in vantaggio per 1-0 dopo il primo singolare della prima giornata del Girone C., numero 100 del mondo, infatti, supera a sorpresa, imponendosi per 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti. Ora toccherà a Matteo Berrettini, nel match contro Dominic Thiem, provare a raddrizzare la situazione. Nel primo setvince il sorteggio e decide di ricevere: la scelta si rivela azzeccata, in quanto l’azzurro ottiene il break in avvio. Ai vantaggi del secondo game peròcentra subito il controbreak e nel quarto gameperde nuovamente la battuta, quindi l’co vola sul 3-1. Non vi saranno occasioni di ...

