Appuntamenti macroeconomici del 2 febbraio 2021

newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 29 gennaio 2021 - DividendProfit : Appuntamenti macroeconomici del 29 gennaio 2021 - DividendProfit : Appuntamenti macroeconomici del 29 gennaio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 28 gennaio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti macroeconomici

QuiFinanza

Eventi societari ed istituzionali Martedì 02/02/2021: Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi 11.00 - ...- Risultati di periodo Dati...Martedì 02/02/2021 08:45 Francia : Prezzi consumo, annuale (preced. 0%) 08:45 Francia : Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%) 09:00 Spagna : Disoccupazione (preced. 36,8K unità) 10:00 Italia : PIL, ...Il cambio EUR/USD entra nel mese di Febbraio e gli investitori continuano a ipotizzare l'impatto delle misure di stimolo USA che restano ancora poco chiare.La Borsa di Milano resta sotto pressione e si conferma la peggiore in UE, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.