Anticorpi monoclonali | l’imprenditore che li produce | «Se faccio uscire una fiala mi arrestano»

(Di martedì 2 febbraio 2021). Su “Il Fatto Quotidiano” l’intervista ad Aldo Braca, il titolare della Bsp Pharmaceuticals dove sil’anticorpale della Eli Lilly che finisce in tutto il mondo tranne che nel nostro paese, dove non è autorizzato. “I ritardi sui vaccini aumentano la richiesta globale, l’Italia si muova ora o rischia che l’intera produzione venga opzionata”, ha sottolineato. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 7.925 nuovi casi e 329 morti, salgono le terapie intensive «Anche io ho dei parenti che si son presi il Covid sa? Ma ho anche mille dipendenti che controllo tutte le mattine e tanti si sono ammalati fuori di qui, rischiando la vita. Dal mio impianto esce il farmaco che può guarirli subito. Sa che mi succede se lo porto fuori da questo cancello? Succede che mi ...

Si punta sue nuovi farmaci A breve, ci dice l'esperto, inizierà uno studio dell'Aifa sull'utilizzo degliche potrebbe essere una soluzione nelle fasi molto precoci ...Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l'autorizzazione delle cure con glida usare nella lotta al coronavirus anche in Italia. Secondo quando scrive il Fatto Quotidiano ...Anticorpi monoclonali. Su "Il Fatto Quotidiano" l'intervista ad Aldo Braca, il titolare della Bsp Pharmaceuticals di Latina.Silvestri dirige il laboratorio di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center dove si occupa di ricerche sulla patogenesi, prevenzione vaccinale e terapie per Hiv/Aids ...