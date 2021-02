Wanda Nara e Mauro Icardi vittime di furto | Il valore del bottino

zazoomblog : Svaligiata la casa parigina di Icardi e Wanda Nara: bottino da 400 mila euro - #Svaligiata #parigina #Icardi… - LaMammaN1 : - Gazzettino : #wanda nara e #mauro icardi, #furto nella villa di Parigi: bottino da 400mila euro - Marilenapas : RT @Corriere: I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro - bolartur : RT @leggoit: Furto a casa di Wanda Nara e Mauro Icardi: per i ladri un bottino di 400mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Butta sorpresa per Mauro Icardi e la moglie: secondo il quotidiano francese L'Equipe, due giorni fa la loro casa di Neuilly - sur - Seine (Hauts - de - Seine) stata svaligiata. Il furto sarebbe avvenuto mentre l'attaccante argentino ...I ladri sono entrati nella loro villa nella notte tra sabato e domenica. Le Forze dell'Ordine hanno immediatamente avviato un'indaginee Mauro Icardi sono vittime di un maxi furto da ben 400mila euro. I ladri nella notte tra sabato 30 gennaio e domenica 31 sono entrati nella loro super villa a Parigi e hanno portato via ...Butta sorpresa per Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara: secondo il quotidiano francese L'Equipe, due giorni fa la loro casa di Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ...Ladri a casa Icardi. Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati vittime di un furto nella loro villa a Parigi e i malviventi hanno portato via un bottino di oltre 400mila euro, potendo contare anche ...