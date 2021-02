Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 12:30 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2021 ORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio LAVORI E CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; CHIUSE INFATTI ENTRAMBE LE CORSIE DI SORPASSO NELLE DUE DIREZIONI. E SUL RACCORDO ANULARE, RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME E IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE. RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, PRESENTE PERSONALE A ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LALAVORI E CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; CHIUSE INFATTI ENTRAMBE LE CORSIE DI SORPASSO NELLE DUE DIREZIONI. E SUL RACCORDO ANULARE, RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME E IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE. RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, PRESENTE PERSONALE A ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità voragine in via Cassia altezza Trionfale, la linea di #RomaTpl 907 in direzione Giustiniana, dopo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Arpino - 'Sembra di stare a Roma'....ma solo in precisi orari!

... preventivamente vagliate, che miravano appunto a favorire la viabilità stradale del centro storico ... «Sembra di stare a Roma» commentano i naviganti di facebook «Attraversare il centro storico di ...

Cantieri a Bellusco: ecco il programma dei lavori e delle chiusure al traffico

Partono lunedì 1 febbraio gli interventi sulla rete fognaria a Bellusco in via Roma e inevitabilmente ci saranno anche delle variazioni sulla viabilità. A partire dall'1 febbraio fino al 6 rimarrà chiusa al traffico la l'intersezione tra la stessa via Roma e via Bergamo. LEGGI ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 ... preventivamente vagliate, che miravano appunto a favorire lastradale del centro storico ... «Sembra di stare a» commentano i naviganti di facebook «Attraversare il centro storico di ...Partono lunedì 1 febbraio gli interventi sulla rete fognaria a Bellusco in viae inevitabilmente ci saranno anche delle variazioni sulla. A partire dall'1 febbraio fino al 6 rimarrà chiusa al traffico la l'intersezione tra la stessa viae via Bergamo. LEGGI ...