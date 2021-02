Ultime Notizie Roma del 01-02-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’esercito birmano a con nuovo colpo di stato militare annunciato in posizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno il potere passò nelle mani del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate il generale minnow Killing l’attuale capo del governo primo Nobel per la pace Aung San Suu Kyi principali membri della Lega Nazionale per la democrazia sono stati arrestati dagli incontri che il presidente della Camera Roberto Fico espletando mandato esplorativo che gli è stato conferito dal Quirinale svolto con le delegazioni dei partiti che potrebbero formare la maggioranza per il nuovo governo è immersa la disponibilità comune procedere con un confronto su temi e punti programmatici per raggiungere a una sintesi l’ho detto lo stesso fico parlando in diretta dalla camera per ...