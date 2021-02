Serie C 2020/2021, Eleuteri e De Sena piegano il Mantova: Carpi vince 2-0 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Carpi non fa sconti e vince contro il Mantova per 2-0 nella ventunesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. Decisive le reti di Eleuteri allo scadere del primo tempo e De Sena a inizio ripresa. Gli uomini di Foschi tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e salgono a quota 27 punti al dodicesimo posto in classifica, mentre il Mantova manca l’aggancio al quinto posto e resta nono a 32 punti. PRIMO TEMPO – Match che fa fatica a decollare nelle battute iniziali con il Carpi che si affida alle ripartenze ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti della porta difesa da Tosi. Con il passare dei minuti la gara si fa più divertente dal punto di vista agonistico con le due formazioni che si ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilnon fa sconti econtro ilper 2-0 nella ventunesima giornata del girone B di. Decisive le reti diallo scadere del primo tempo e Dea inizio ripresa. Gli uomini di Foschi tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e salgono a quota 27 punti al dodicesimo posto in classifica, mentre ilmanca l’aggancio al quinto posto e resta nono a 32 punti. PRIMO TEMPO – Match che fa fatica a decollare nelle battute iniziali con ilche si affida alle ripartenze ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti della porta difesa da Tosi. Con il passare dei minuti la gara si fa più divertente dal punto di vista agonistico con le due formazioni che si ...

