Quasi tutta italia torna zona gialla |  5 Regioni restano in arancione  

AGI - Da oggi, 1 febbraio, zona gialla per 16 Regioni in italia ad eccezione di Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e la provincia di Bolzano che saranno in zona arancione. Diminuisco i divieti, ma il ministro Speranza avverte "zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane". Il monito del ministro della Salute è arrivato in un weekend che ha visto che ha visto nuovi assembramenti nelle grandi città, da Milano a Napoli, da Roma a Bologna, complice qualche squarcio di bel tempo e soprattutto la prospettiva del cambio di fascia per molte Regioni. "Immagini inaccettabili" "Le immagini degli assembramenti nelle ...

pierofassino : Più di 1.000 persone, compresa Yulia Navalnaya, sono state arrestate oggi durante le manifestazioni in tutta la Rus… - Agenzia_Ansa : #Covid, in calo i nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono stati 11.252, 237 vittime. Intanto è 'febbre gialla' in vis… - fattoquotidiano : Dopo la decisione del ministero della Salute di far slittare in zona gialla quasi tutte le Regioni in tanti si sono… - RogerAthom : RT @Dana87796675: K bella tattica sino al 30 aprile rallentano la corda assembramenti Colpevolizzati x i contagi e di nuovo ristrettezze… - giuliogent : RT @Cartabellotta: Se quasi tutta #Italia torna #zonagialla significa che 450-500 morti al giorno sono un compromesso politically correct #… -