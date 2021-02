Quanto costa una querela e chi va pagato? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come ben noto, la giustizia italiana non assicura quasi mai una immediata risposta alle legittime istanze del cittadino, che fa causa a qualcuno. I tempi molto spesso sono lunghi e i costi, invece, sono certi e assolutamente non esigui. Insomma, chi vuole far valere un proprio diritto facendo una causa, deve essere a priori consapevole delle spese che dovrà sostenere. In particolare, rilevano le cosiddette spese legali, che sono in parte prevedibili e in parte variabili in relazione alla tipologia di pretesa in tribunale. Qui di seguito vogliamo però porre attenzione su una questione pratica che ha a che fare con il diritto penale: Quanto costa fare querela contro qualcuno? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sui costi della causa civile e il quadro di riferimento in materia, clicca qui. querela: ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come ben noto, la giustizia italiana non assicura quasi mai una immediata risposta alle legittime istanze del cittadino, che fa causa a qualcuno. I tempi molto spesso sono lunghi e i costi, invece, sono certi e assolutamente non esigui. Insomma, chi vuole far valere un proprio diritto facendo una causa, deve essere a priori consapevole delle spese che dovrà sostenere. In particolare, rilevano le cosiddette spese legali, che sono in parte prevedibili e in parte variabili in relazione alla tipologia di pretesa in tribunale. Qui di seguito vogliamo però porre attenzione su una questione pratica che ha a che fare con il diritto penale:farecontro qualcuno? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sui costi della causa civile e il quadro di riferimento in materia, clicca qui.: ...

