Pensioni, Quota 100: mini-proroga per scongiurare lo scalone?

Chiusa la sperimentazione su Quota 100 – opzione che resta comunque disponibile per tutto il 2021 – il confronto prosegue su come evitare l'effetto scalone al termine della stessa.

Post Quota 100

Le regole di Quota 100 consentono attualmente l'accesso alla pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di versamenti, ma la risposta dei lavoratori è stata al di sotto delle attese. Motivo per cui, già da settimane, circolano diverse ipotesi di riforma previdenziale, da Quota 102 a Quota 41 passando per diverse altre sfumature.

Ipotesi Quota 102

Stando all'ipotesi di riforma più accreditata, la nuova flessibilità si baserebbe su una Quota 102, ma con un criterio anagrafico peggiorativo. Si passerebbe infatti dai 62 ai 64 anni di età, mentre ...

