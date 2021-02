NBA, nella notte vittorie in rimonta per Wizards e Sixers (Di lunedì 1 febbraio 2021) NBA: due rimonte pazzesche nella notte NBA. Washington ribalta in 3.8 secondi i Nets, grazie a due triple consecutive di Beal e al canestro finale di Westbrook. Philadelphia ribalta invece la gara con Indiana nell’ultimo quarto, partendo da -16. NBA: i Wizards rimontano i Nets in 3.8 secondi nella notte di ieri, i più temerari hanno assistito a delle gare ricche di plot twist. In particolare per quanto riguarda le rimonte che hanno visto protagonisti i Washington Wizards e i Philadelphia Sixers. I primi sono tornati a vincere nel modo più entusiasmante possibile, dopo una striscia negativa di 4 incontri. La gioia arriva in un finale incalcolabile, quando tutto sembrava già archiviato agli almanacchi della storia. I Brooklyn Nets si sono fregiati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) NBA: due rimonte pazzescheNBA. Washington ribalta in 3.8 secondi i Nets, grazie a due triple consecutive di Beal e al canestro finale di Westbrook. Philadelphia ribalta invece la gara con Indiana nell’ultimo quarto, partendo da -16. NBA: ino i Nets in 3.8 secondidi ieri, i più temerari hanno assistito a delle gare ricche di plot twist. In particolare per quanto riguarda le rimonte che hanno visto protagonisti i Washingtone i Philadelphia. I primi sono tornati a vincere nel modo più entusiasmante possibile, dopo una striscia negativa di 4 incontri. La gioia arriva in un finale incalcolabile, quando tutto sembrava già archiviato agli almanacchi della storia. I Brooklyn Nets si sono fregiati ...

