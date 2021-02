“Mamma | noi due insieme Ti amo” Qui era una bimba curiosetta | oggi una delle cantanti italiane più amate

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Come ognuno di noi, anche i super vip sono stati colti improvvisamente dagli effetti che la pandemia ha generato. Manco a dirsi, gli aspetti della vita che nell’ultimo anno son stati più colpiti sono stati gli affetti la realtà lavorativa. Anche i famosi hanno dovuto adattarsi a questo genere di situazione. Ladi questa bellissima e piccolissima (solo nella foto eh) famosa quest’anno festeggia il compleanno lontano dalla figlia. Abbiamo sentito parlare tutti della signora Maria, enel suo giorno speciale una mancanza enorme c’è eccome. Si tratta della distanza tra lei e la figlia star del pop che non è riuscita a ricongiungersi con la famiglia nel suo paese del Salento. La motivazione è quella a cui siamo andati in contro tutti noi: le restrizioni anti-Covid che vietano lo spostamento tra regioni. (Continua dopo le foto) Sappiamo quanto ...